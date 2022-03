Mappanese e Buffon, intesa da numeri 1

Il 25 marzo, per la seconda volta dopo l’esperienza di dicembre, la Mappanese è tornata a vestirsi dei colori della Buffon Football Academy. «Un nome, una gaanzia»: bastano poche parole al presidente Andrea Graneri per far trapelare tutto il suo orgoglio di fronte a un percorso che, intrapreso lo scorso anno, sta già iniziando a dare i propri frutti in termini di qualità del lavoro, crescita dell’intera società e, perché no, anche visibilità. Il nuovissimo sintetico di via Galvani 48 a Mappano è tornato quindi ad ospitare una giornata di lavoro dedicata naturalmente ai portieri insieme ai qualificati tecnici dell’Academy "firmata" dal portiere ora in forza al Parma. «In occasione della seduta di dicembre abbiamo avuto l’opportunità di ospitare, tra i vari tecnici, anche il responsabile dell’area portieri della Juventus, Claudio Filippi, oltre a molti altri allenatori dell’area portieri, sia maschile sia femminile, della società bianconera - aggiunge il presidente - : non nascondo che questa collaborazione dà grande lustro alla nostra società, ma soprattutto permette di avvicinare le tecniche del mondo professionistico a ragazzi e bambini che appartengono a realtà dilettantistiche come la nostra».