Qui Pinerolo - Con Scalia per continuare a crescere

Certi amori, si sa, fanno giri immensi e poi ritornano. Come nel caso di Vincenzo Scalia e il Pinerolo. E' dell'ultima settimana l'ufficialità del ritorno dell'ex Direttore Generale del Chisola proprio al Pinerolo, che in biancoblù svolgerà il ruolo di responsabile del Settore Giovanile. Scalia aveva allenato la formazione biancoblu dal 2000 al 2006, prima di intraprendere la carriera come dirigente, appendendo la panchina al chiodo.