Colpo Virtus, arrivano Renato Martire e Luca Pigato

Grandi manovre in casa Virtus Calcio, con un paio di nuovi ingressi nei quadri tecnici per questo finale di stagione, ma soprattutto in ottica dell'anno prossimo. I nomi nuovi sono quelli di Renato Martire e Luca Pigato che alleneranno rispettivamente i 2008 e i 2012, entrambi personaggi di grande spessore ed esperienza. Il primo, già ex allenatore in piazza importanti come Lucento e Vanchiglia, prende in eredità il gruppo degli Under 14 provinciali che il prossimo anno si troverà a disputare i regionali grazie alla splendida stagione dell'attuale Under 15 provinciale che ha dominato il proprio campionato e ottenuto la promozione. Per quanto riguarda Luca Pigato sarà l'istruttore dell'annata 2012, che seguirà in un progetto triennale, fino agli Esordienti.