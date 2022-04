Under 18 - Acqui primo al traguardo

Ha potuto festeggiare senza giocare l' Under 18 dell' Acqui che ha vinto il campionato con tre giornate d'anticipo il girone D, grazie alla vittoria a tavolino contro il Bergamasco. Una vera e propria cavalcata quasi senza rivali per i ragazzi di mister Malvicino , frutto di 18 vittorie e un solo pareggio nelle 19 giornate fin qui disputate. Miglior attacco e miglior difesa per i bianchi rispettivamente con 72 reti all'attivo e solo 11 al passivo. Insomma una stagione da incorniciare che può ancora riservare tante soddisfazioni nelle fasi finali.

E' lo stesso allenatore Malvicino a fare il punto della situazione: “Sono molto contento dell'evoluzione della squadra nel corso di questi 8 mesi. I ragazzi si sono applicati fin dal primo giorno e il gruppo ha dimostrato qualità importanti che si sposano alla perfezione con il nostro progetto tecnico. Durante questa stagione, non facile anche per i problemi derivanti dalla pandemia, è stata molto importante la sinergia con l'Under 19. Un lavoro molto importante che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con colleghi più grandi, inoltre si è instaurato il giusto clima di collaborazione e competizione che ha permesso a tutti di crescere sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano”. Per quanto riguarda il futuro l'allenatore aggiunge: “Ci piacerebbe chiudere in bellezza la stagione. Mancano ancora tre gare alla fine della stagione regolare, poi ci sono le finali. SI tratta di partite secche in cui può succedere di tutto, ma arriveremo preparati. Guardando più in là credo che più di un elemento di questa rosa possa ambire di arrivare a giocare in prima squadra”.