Il Super Oscar sempre nel segno di Frassinelli

“Saranno maggiormente premiate le società che hanno tutta la filiera, dalla Under 17 fino Piccoli Amici. Pertanto, anche l’iscrizione dei Primi Calci e dei Piccoli Amici saranno conteggiati per la prima volta come bonus nei punteggi della classifica, mentre prima si teneva conto solo – nell’ordine – di una squadra Allievi (Under 17 o Under 16), una squadra Giovanissimi (Under 15 o Under 14), una squadra Esordienti (2° o 1° anno) e una squadra Pulcini (2° o 1° anno) ai campionati organizzati dalla Delegazione Provinciale di Torino. Saranno equiparati i punteggi assegnati alle vincenti dei campionati dall’Under 17 all’Under 14 (prima si premiava maggiormente le vincenti delle categorie “piene” Under 17 e Under 15). Sarà assegnato un bonus maggiore a chi vincerà titolo regionale di categoria e titolo nazionale di categoria”.

Le novità non si fermano qui. Infatti sono in fase di definizione un nuovo logo della manifestazione, che sarà presentato nelle prossime settimane, e la realizzazione di un nuovo sito web, che possa rappresentare uno strumento dinamico e accattivante nel layout e nella grafica, con contenuti descrittivi ottimizzati, responsive e mobile friendly. Nell’ottica di definizione di nuovi obiettivi di web marketing, oltre al sito web, sarà realizzato un nuovo canale social su Instagram e implementata la pagina Facebook già esistente.