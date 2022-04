Per il Volpiano c'è Di Biase

Il periodo pasquale ha portato un'importante novità in casa Volpiano, l'arrivo di Nicola Di Biase che ricoprirà l'incarico di Responsabile dell'Attività di Base. Un grande acquisto per le Foxes, che potranno così contare su una figura di grande esperienza che aveva chiuso non più tardi di un paio di mesi fa la sua lunga avventura al Ciriè, società nella quale aveva ricoperto molti ruoli, dal responsabile del settore giovanile al direttore generale, passando per il direttore sportivo.

“Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura perché ero alla ricerca di nuovi stimoli. Ringrazio il Ciriè che in questi anni mi ha dato tanto, ma era il momento di cambiare per continuare a nutrire le mie ambizioni. Con la vecchia società non c'è stato alcun tipo di problema, semplicemente, dopo tanti anni, avevo bisogno di ricominciare da un’altra parte. Il Volpiano è una società che negli ultimi anni è cresciuta molto, sia a livello di strutture e sia a livello di personale. Spero di poter alzare ulteriormente il livello della Scuola Calcio e di aiutare i ragazzi a crescere”. Sono le parole di Di Biase.

A volerlo fortemente, oltre naturalmente il presidente Massimo Gariglio, soprattutto il direttore sportivo Lorenzo De Simone, che lo ha accolto in questa nuova avventura dove collaborerà con altre figure altrettanto competenti già presenti in società come Alessandro Greppi e Davide De Letteriis per fare del Volpiano una realtà ancor più consolidata nel territorio e per spostare più in alto l'asticella della competitività.