Alpignano, avanti verso il futuro

La stagione volge al termine e come tradizione le società stanno già programmando la prossima, sia dal punto di vista di allenatori e giocatori, sia da quello dirigenziale. In casa Alpignano arriva però una decisa smentita, attraverso i propri canali social, su alcune trattative che riguardano Christian Bellanova e Antonio Seminerio , rispettivamente responsabile del settore giovanile e responsabile dei rapporti tra famiglie.

“Con grande orgoglio ci fa piacere che i nomi dei nostri responsabili siano associati ad altre realtà, questo sta a sottolineare quanto di buono si sia fatto in via Migliarone. Ma la realtà e che esiste un progetto molto forte e solido nella Scuola Calcio, un progetto che mira ai 100 anni (2026) della famiglia bianco blu”. Con queste parole l'Alpignano sembra voler blindare i suoi dirigenti che dichiarano: “Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi, stiamo preparando la prossima stagione, e l'obbiettivo è quello di migliore il più possibile. Alpignano è una famiglia ....siamo fieri e orgogliosi di continuare a far parte del progetto”.