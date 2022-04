Addio tra Bra e Pietro Cannistraro

Anche per il Bra iniziano le grandi manovre di mercato per pianificare la prossima stagione. In giornata è arrivata dallo stesso sodalizio giallorosso la notizia della separazione consensuale delle strade con Pietro Cannistraro, che ricopriva da un paio di stagioni l'incarico di responsabile del settore giovanile.

Ecco il comunicato ufficiale: “L'A.C. Bra rende noto che da domani, domenica 1 maggio, Pietro Cannistraro non ricoprirà più l'incarico di responsabile del Settore Giovanile giallorosso. La società coglie l'occasione per ringraziare Pietro, per il suo lavoro svolto (in questi anni) sia come allenatore che come responsabile e gli augura le migliori fortune umane e calcistiche. Nelle prossime settimane, sarà comunicato il nome del successore”.