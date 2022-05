Lombardi lascia l'Area Calcio

Le strade di Enrico “Chicco” Lombardi e dell' Area Calcio si separano dopo oltre cinque stagioni di grandi soddisfazioni insieme. Lombardi, già ex giocatore professionista con òle casacche tra le altre di Parma, Brescia e Carrarese, ricopriva nella società il doppio ruolo di direttore tecnico e allenatore della Under 15. Con un comunicato è la stessa società a comunicare la decisione di Lombardi.

“L'ASD Area Calcio Alba Roero comunica che Chicco Lombardi ha manifestato alla nostra Dirigenza la volontà di interrompere la collaborazione pluriennale per intraprendere nuove esperienze sportive. La Società ringrazia Chicco per aver contribuito alla nascita ed alla crescita sportiva del sodalizio, per gli importanti risultati raggiunti in questi anni e gli augura le migliori fortune calcistiche e personali. Area Calcio procederà con immutato entusiasmo, professionalità e dedizione nel proprio percorso sportivo, pronta ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno. Nelle prossime settimane verrà comunicato il nuovo assetto tecnico e dirigenziale”.