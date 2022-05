Chisola, tornano Perrone e Mezzano

In attesa della fase decisiva della stagione con le finali regionali in cui diverse sue squadre saranno impegnate, il Chisola sta iniziando a pianificare il futuro. Nelle scorse settimane infatti sono diventati ufficiali due grandi ritorni per i colori biancoblù, quello di Diego Perrone , dopo appena un anno di assenza, che ricoprirà il ruolo di responsabile della Scuola Calcio insieme a Dario Di Leo , e quello di Luca Mezzano , ex professionista con la maglia del Torino, che allenerà una delle formazioni regionali, ancora da decidere.

Un rafforzamento non di poco conto quindi per il settore giovanile del Chisola, che vuole puntare, non solo a confermarsi ai vertici del calcio regionale, ma se possibile a migliorare. In entrambi i casi è stato lo stesso presidente Luca Atzori a certificare le indiscrezioni in notizia. Arriva poi un'altra conferma insieme a quella di Dario Di Leo alla scuola calcio, c'è anche quella di Alessandro Freda come responsabile del settore giovanile.