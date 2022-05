Cuneo Olmo, il volto nuovo è Cravero

Il Cuneo Olmo non si accontenta dei già buoni risultati al suo primo anno di vita, ma sta già lavorando per preparare un futuro ancora più ricco di soddisfazioni. E' di questi giorni la notizia dell'arrivo di un grande professionista come Davide Cravero nello staff biancorosso. L'ex Chieri ricoprirà dalla prossima stagione il ruolo di Responsabile dell'Attività di Base, come testimonia il comunicato della società:

“L'organigramma dell'Ac Cuneo 1905 Olmo si arricchisce di un tassello di spessore per la stagione sportiva 2022-2023. Davide Cravero assumerà infatti il compito di responsabile dell'Attività di Base, importante branca del settore giovanile guidato da Roberto Viviani. Ad accompagnare la crescita dei piccoli calciatori della Scuola Calcio Academy Juventus biancorossa sarà un tecnico di provata esperienza e affidabilità: classe '69, laureato Suism e docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, patentato Uefa B, Cravero ha assunto il ruolo di allenatore e poi responsabile Scuola Calcio nei settori giovanili di Parma, Lazio e Torino, per poi trasferirsi in Cina dal 2000 al 2004 per guidare la prima scuola calcio italiana per SS Lazio, partecipando inoltre al torneo di Viareggio come allenatore del Chaoneng FC China. Responsabile Primi Calci al Torino dal 2005 al 2020, nelle ultime due stagioni ha assunto il ruolo di responsabile dell'Attività di Base al Chieri”.