Alpignano e Cerutti, le strade si dividono

“La società USD Alpignano comunica che di comune accordo con Omar Cerutti, lo stesso, non ricoprirà più il suo attuale ruolo. Ringraziamo Omar per gli anni bellissimi trascorsi insieme, non solo un ottimo Direttore Sportivo ma una grandissima persona... Lo ringraziamo per il grande lavoro svolto e i prestigiosi risultati raggiunti e gli auguriamo il meglio”.

Non meno toccanti le parole dello stesso Cerutti nel dare l'addio a quella che è stata la sua “casa” negli ultimi anni: “Se penso al percorso fatto a partire dalla mia prima stagione 2015/16 ad Alpignano, provo emozioni, sensazioni e pensieri che difficilmente si riescono a trasferire su “tastiera” perché unici nel loro effetto! Così come unico ed indelebile sarà per sempre il mio ricordo dell’Alpignano! Non dimenticherò mai il nostro punto di partenza come non dimenticherò mai questo eccezionale punto di arrivo per me, ma che sarà un punto di continuazione per le persone speciali che lo porteranno avanti! Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me ora ma anche chi lo ha fatto in passato, contribuendo ai raggiungimenti di tali successi. Passione, Impegno, dedizione, Programmazione, ed umiltà hanno reso loro protagonisti di un film bellissimo ed il “credo” di tutti fuori e dentro al campo ha fatto la differenza! Sono stati 7 anni che non dimenticherò mai più e che porterò per sempre dentro di me. Grazie Family Alpignano, buona vita sportiva e non sportiva a tutti voi”.