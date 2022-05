Vincenzo Manzo è il nuovo direttore tecnico del Vanchiglia

“L’U.S.D. Vanchiglia 1915 comunica che dal 1º luglio 2022 Vincenzo Manzo ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club, con responsabilità dall’attività di base fino alla prima squadra. Una scelta e un investimento da parte della società su una figura tecnica dal valore indiscusso (allenatore Uefa A professionista), ma anche sulla persona e sulle sue qualità morali, che si sposano perfettamente con il credo e il modus operandi della società. Vincenzo Manzo ha una dote che prevale su tutte: la semplicità. Una qualità palesata nella vita e trasmessa in campo ai “suoi” ragazzi. Capacità e competenza, acquisite sul campo, completano il profilo professionale e umano del nuovo Direttore Tecnico granata. Un percorso da calciatore e da allenatore di primissimo piano per Vincenzo Manzo, che potrà e dovrà rappresentare per il Vanchiglia un valore aggiunto. Esperienza e conoscenze al servizio di tutti gli allenatori e cura dei ragazzi a 360º, da parte di chi “vivrà” praticamente sul campo ogni giorno, tutti i giorni, curando ogni minimo particolare. Una nuova sfida da vincere insieme, per continuare a scrivere la storia del calcio giovanile a Torino e in Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare il vivaio granata, rendendo il Gaspare Tallia un ricettacolo di sogni per tanti bambini e ragazzi che si avvicinano allo sport del calcio”.