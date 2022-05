L'STS si veste di bianconero

Prosegue il processo di crescita dello Spazio Talent Soccer del presidente Tony Tucci , che dalla prossima stagione potrà contare su una collaborazione di grande livello come quella con la Juventus . E' la stesso società a comunicare l'avvenuto accordo per due stagioni, fino al 2024 con la Vecchia Signora.

“La società Spazio Talent Soccer comunica che a partire dal 1° luglio 2022 avrà inizio una collaborazione biennale (stagioni 2022/2023 e 2023/2024) con Juventus Football Club grazie alla quale entrerà a far parte delle Juventus Academy in Italia. Nasce così un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica e l’STS. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le società presenti sul territorio italiano”.

Grande soddisfazione da parte del numero uno del sodalizio torinese Tony Tucci: “L’ingresso nel mondo Juventus Academy rappresenta un momento fondamentale per la nostra associazione sportiva. In questi anni STS ha coltivato il sogno di diventare una primaria realtà dilettantistica. Siamo certi che con Juventus Academy questo sogno potrà realizzarsi, sviluppando le nostre potenzialità per raggiungere elevati livelli qualitativi e sportivi nell’interesse dei nostri giovani tesserati. Sarà per tutti noi una meravigliosa esperienza formativa e sportiva”.