Under 14, 16 e 19, ecco le semifinali

Terminati i quarti di finale nel weekend, si sono svolte oggi le operazioni di sorteggio in videoconferenza con le Società interessate, il Vice Presidente Vicario Mauro Foschia, il Segretario Regionale Roberto Scrofani e il Vice Segretario Lucia Parodi, per definire gli abbinamenti delle gare di semifinale dei Play-Off per l’assegnazione del titolo regionale delle categorie Under 14, Under 16 e Under 19.

Ecco il programma completo delle semifinali:

UNDER 14

Domenica 29 Maggio 2022 – ore 15.30 – gare di andata

Chisola – Lascaris

Gassinosanraffaele – Alpignano

Domenica 5 Giugno 2022 – ore 15.30 gare di ritorno

Lascaris – Chisola Calcio

Alpignano – Gassinosanraffaele

UNDER 16

Sabato 28 Maggio 2022 – ore 15.30 – gare di andata

Alpignano – Lascaris

Asti – Cheraschese

Sabato 4 Giugno 2022 – ore 15.30 gare di ritorno

Lascaris – Alpignano

Cheraschese – Asti

UNDER 19

Sabato 28 Maggio 2022 – ore 15.30 – gare di andata

Saviglianese – Alpignano

Volpiano – Cbs Scuola Calcio

Sabato 4 Giugno 2022 – ore 15.30 gare di ritorno

Alpignano – Saviglianese

Cbs Scuola Calcio – Volpiano