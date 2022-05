Forneris per la Scuola Calcio del Lenci Poirino

Il Lenci Poirino mette a segno un bel colpo per il proprio staff tecnico, con Mauro Forneris che ricoprirà il ruolo di responsabile della Scuola Calcio. Un personaggio di grande competenza e di grande esperienza, che nelle ultime stagioni ha fatto parte di società come Chieri e PSG, per completare il reparto del settore giovanile insieme a Roberto Rosano e del direttore sportivo Silvio Fioriello e per provare a fare il salto di qualità.