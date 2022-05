San Gallo e Pro Vercelli a braccetto

Nata nel 2015 il San Gallo Settimo nel corso dei primi anni di vita si è già ritagliato uno spazio importante in una realtà come quella di Settimo Torinese dove sono già presenti due società importanti come il Settimo e la Pro Eureka. I biancoverdi però sono già arrivati ad avere oltre 100 iscritti soprattutto nel settore giovanile, fiore all'occhiello della società. Dal prossimo anno, proprio nell'ottica di crescita del progetto giovani, il San Gallo ha stipulato un accordo di affiliazione con una società professionistica di prestigio come la Pro Vercelli.