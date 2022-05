A Gassino le finali di Under 15, 17 e 18

Tutto pronto ormai per le finalissime nelle categorie Under 15, Under 17 e Under 18. Con le gare di ritorno disputate mercoledì si sono definite infatti le squadre che si giocheranno il Titolo Regionale nella tre categorie domenica 29 Maggio a Gassino Torinese. Si comincia in mattinata alle 10.30 con l'Under 18 con la favoritissima Acqui che se la vedrà con l'Arona. I bianchi di mister Malvicino hanno infatti travolto nel doppio confronto di semifinale il Collegno Paradiso con un 4-0 e 2-0, mentre i biancoverdi sono passati con due pareggi (0-0 e 2-2) per effetto dei gol segnati in trasferta.