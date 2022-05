Under 19 Nazionale - Passa il Chieri, ora c'è l'Alcione

E' il Chieri a mantenere alta la biandiera piemontese nella fase finale della Under 19 Nazionale. I ragazzi di Christian Viola hanno infatti superato anche il secondo turno nel derby con il Bra pareggiando 0-0 dopo i tempi supplementari, ma facendo valere il miglior piazzamento in campionato per la qualificazione. Nonostante la mancanza di reti la partita non ha lesinato emozioni, con il Chieri più volte vicino al bersaglio grosso, con tre legni, di cui due colpiti da un ispiratissimo Modesti, ma anche ad un passo dal ko. A salvarlo sempre Bianco: prima neutralizzando un penalty a metà ripresa e poi salvando il risultato con una prodezza nel secondo tempo supplementare.