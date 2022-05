Sparta e Juventus avanti ancora insieme

Proseguirà per i prossimi due anni la stretta collaborazione tra lo Sparta Novara e la Juventus . Recentemente è arrivata la conferma proprio dal sito della società novarese che ha comunicato “di aver rinnovato per due stagioni sportive (2022-2023 e 2023-2024) la collaborazione relativa alla Scuola Calcio con Juventus Football Club. A partire dal prossimo 1° luglio si entrerà così nel nono anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e lo Sparta Novara”.

Non nasconde la propria soddisfazione il presidente spartano Battista Valenti: “Sono veramente felice di aver rinnovato l’accordo con una società importante come Juventus Football Club, che vede nel nostro Settore Giovanile un punto di riferimento per il territorio novarese. Anche per questo garantiremo ancora di più standard elevati per strutture, organizzazione e staff tecnico, con l’obiettivo di una sempre migliore offerta sportiva ai nostri tesserati”.