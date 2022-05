Volpiano nel segno della continuità

Annata sicuramente positiva quella del Volpiano , che è riuscito a portare alcune squadre alle fasi finali regionali. L'Under 19 poi è ancora in corsa per raggiungere la finalissima, avendo vinto la sfida d'andata in semifinale. Ottimi piazzamenti anche per le altre squadre con il fiore all'occhiello della vittoria del girone per l'Under 15. Proprio alla luce di questi risultati la società ha deciso di dare continuità al lavoro confermando gran parte dello staff tecnico

"Ufficializzati gli allenatori del Settore Giovanile dal DS Lorenzo De Simone che conferma tutti i suoi allenatori, dando continuità all'ottimo lavoro svolto nella passata stagione. Gli under 17 2006 concluderanno il biennio con mister Alessandro Malagrinò, come anche gli under 16 2007 continueranno il lavoro iniziato nella scorsa stagione con mister Roberto Uranio. Cambio di panchina per il veterano Enrico Scanavino al quale viene affidata la under 15 2008, guidata la scorsa stagione dalle mani esperte di mister Davide Vitelli al quale viene affidato nuovamente il compito di plasmare la prima categoria del settore agonistico, la under 14 2009. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare i risultati della stagione appena conclusa e mettere in evidenza più giovani possibili dandogli la possibilità di approdare in società professioniste". Questo il comunicato della società biancoviola.