Lucento, ecco gli allenatori di domani

Un misto di novità e continuità per i quadri tecnici del Lucento in vista della prossima stagione. Sarà il rientrante Mimmo Commisso a guidare l'Under 14, insieme a Davide Balma, già vice allenatore di Alessandro Pierro nell'Under 17 quest'anno. Domenico Delli Calici guiderà la categoria Under 16. La Under 17 sarà affidata ad Alessandro Pierro, fresco semifinalista per il titolo regionale con i 2005.