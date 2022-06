CBS, tecnici nel segno della continuità

Molte conferme nei quadri tecnici della CBS per il prossimo anno. E non poteva essere altrimenti, visto che per i rossoneri, quella appena terminata rimane una delle annate più positivi con più formazioni arrivate alle fasi finali regionali e comunque le altre che hanno terminato nelle zone alte della classifica. Alla guida dell'Under 19 ci sarà ancora Antonio Filoni, così come Miles Renzi al timone della Under 17, la coppia Giovanni Carbone-Luca Fancellu alla Under 14 e Ruben Gallea alla Under 14B. I volti nuovi sono quelli di Carlo Barberis in arrivo dal Pinerolo per la Under 16 e Michele Masera in arrivo dal Chisola per l'Under 15.