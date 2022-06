Tra San Giacomo Chieri e Santena c'è l'intesa

San Giacomo Chieri e Santena uniscono le forze stipulando un rapporto di collaborazione, che possa far crescere parallelamente le due realtà. Come spiega il comunicato stampa congiunto delle due società non si tratta di fusione, ma semplicemente di un rapporto di collaborazione su basi chiare, con contenuti e programmi condivisi. Le due società continueranno ad avere la loro individualità chiara e la speci?cità legata al territorio. La collaborazione riguarderà in sintesi lo scambio di informazioni ed esperienze, di conoscenze e magari di giocatori, che potrebbero così sempre restare in un'orbita comune.