CSF Carmagnola, Schiavo per far crescere i giovani

Il CSF Carmagnola vuole fare le cose in grande e già nella prossima stagione vuole porrele basi per un rilancio del prorpio settore giovanile. In quest'ottica è stato scelto il quarantaduenne Tommaso Schiavo come Responsabile del Settore Giovanile. Uomo di grande esperienza visto i suoi trascorsi in società del calibro di Chisola, Alpignano e Bra, Schiavo sembra la persona giusta per far fare il salti di qualità al sodalizio azzurro.

Dal sito della società il neo-acquisto ha ammesso: “Ho scelto il CSF perché mi ha convinto la struttura e mi sono piaciuti in primis gli elementi societari sotto l’aspetto di vista umano e del progetto futuribile di crescita, nel giro di 3 anni. Io ho sempre allenato giovanili, per me è la prima volta da responsabile, ma non sono per nulla preoccupato. Con la mia gestione vorrò uniformare il sistema di allenamento, con una metodologia intelligente e condivisa di tecnica, valori e di gioco, confrontandoci in campo e non pretendendo tutto e subito. Si lavorerà secondo un percorso graduale, preparando al meglio le squadre giovanili che militano nei campionati provinciali, per trovarle pronte per le qualificazioni ai nuovi regionali in programmazione nei prossimi anni”.