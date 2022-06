Alba, Telesca anche al settore giovanile

Poco più di un mese fa l'Alba Calcio aveva confermato anche per la prossima stagione sulla panchina della prima squadra, che giocherà ancora in Eccellenza, Salvatore Telesca, capace quest'anno di portare a casa un prestigioso trofeo come la Coppa Italia. La società ha voluto ora rinnovare ulteriore fiducia in Salvatore Telesca affidandogli anche il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile.