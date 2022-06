Vanchiglia, Novellino per l'attività di base

Ancora un volto nuovo al Vanchiglia: Alberto Giovanni Novellino, che sarà il responsabile tecnico dell'attività di base. Lavorerà al fianco di Marco Spadafora (punto di riferimento ormai da anni per la nostra società) e sarà l’autentico “braccio pensante” del nuovo direttore tecnico Vincenzo Manzo, il quale è riuscito a plasmarlo a sua immagine e somiglianza nell’ultima stagione in collina al Chieri, dove Novellino seguiva – insieme ad Alessandro Bettega e Stefano Cherubin – gli Esordienti 2° anno Under 13.

“Al Vanchiglia avrò la responsabilità tecnica dell’attività di base, insieme a Marco Spadafora che ho già conosciuto e potuto apprezzare. Un ruolo a supporto degli istruttori e dei ragazzi. Ci tengo a sottolineare che non sarà un ruolo di super visione, preferisco parlare di collaborazione e condivisione di metodo ed obiettivi. Sono molto entusiasta e carico, percepisco già l’onore e l’onere di stare al Vanchiglia, società storica e blasonata, ma proiettata nel futuro. Qui ci sono garanzie importanti e la prima fra tutte è Vincenzo Manzo, un perfezionista. Con lui possiamo portare avanti un progetto che possa far crescere il settore Scuola Calcio, ma nel complesso tutto il Vanchiglia dal punto di vista qualitativo e della programmazione”. Queste le sue prime parole al sito della società granata.