Bruinese e Valencia, un sodalizio che vale

“Il Comune di Bruino ringrazia la Polisportiva Bruinese per l’ottimo traguardo raggiunto e per aver portato il nome di Bruino in Europa. Ringraziamo la delegazione presente: il Presidente della Polisportiva Andrea Taramasco, il Vice Presidente Livio Pomatto, il Direttore Generale Lorenzo Verduci, il Direttore Sportivo Alessandro Bellin e il Consigliere Claudio Maculan”. Queste le parole del Presidente del Consiglio di Bruino.

Da tre anni infatti la Bruinese ha stabilito una proficua partnership con il Valencia e attualmente è uno dei quattro Tecnical Partner al Mondo, un traguardo davvero ragguardevole. Oltre al Comune di Bruino è la stessa società spagnola in un articolo a riconoscere l'importanza di questa collaborazione.

“Il Valencia CF mantiene e rafforza il suo grande impegno nel Progetto Internazionale e ne è un esempio il nuovo partner tecnico, la Polisportiva Bruinese. Un accordo raggiunto attraverso i nostri VCF Soccer Camps in Italia. Una società di calcio senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è quello di dare a tutti la possibilità di praticare lo sport nel miglior ambiente possibile. Inoltre è un club élite riconosciuto dalla Federcalcio Italiana ed è impegnato nel calcio femminile e nel multisport”. E' il comunicato del club.

La risposta del responsabile del progetto per la Bruinese Giulio Longo: “Siamo orgogliosi di essere associati al Valencia CF e alla sua VCF Academy, un punto di riferimento in Europa e nel mondo. Questo accordo rafforza la nostra idea di continuare ad allenare giocatori con valori che li rendono grandi persone con lo slancio della metodologia della Valencia CF Academy. I giocatori della Polisportiva Bruinese avranno una grande opportunità per migliorarsi attraverso una metodologia che è tra le migliori al mondo e sono sicuro che il club del nord Italia sarà un punto di riferimento importante per il progetto VCF Italia”.