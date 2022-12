U19 Nazionali: Chieri, la favola continua

Quanto potrà durare? Domanda spontanea dalla difficile risposta, la cui previsione, forse, coglierebbe in fallo pure il più intuitivo degli animali utilizzati per pronosticare l’esito dei Mondiali .

Fatto sta che la capolista Chieri sta vivendo il suo momento magico da ben dieci giornate, da quando cioè prese il via, sabato 24 settembre, al campionato nazionale Under 19, e ad oggi non ha la benché minima intenzione di concedersi distrazioni quando mancano solamente tre turni alla pausa invernale.

Un cammino, quello dei ragazzi di Simone Loria, davvero fantastico ed immacolato al contempo, contraddistinto da soli successi e da un unico pareggio (rimediato in casa con la Pro Vercelli lo scorso 15 ottobre), e che vale l’indiscusso primato in classifica in virtù dei 26 punti conquistati.

Un ruolino di marcia impressionante, quello chierese, la cui risposta alla domanda iniziale risulta curiosità secondaria nel momento in cui il 4-3-3 biancazzurro continuerà a produrre 3,2 reti a partita, e a mandare un così alto numero di giocatori a referto (sono già 12 in squadra ad aver marcato almeno un gol, tra i quali spiccano Diego Castagna e Lorenzo Patruno con 6 centri ciascuno).

Difficile trovare controindicazioni ad una squadra così organizzata. Nel pomeriggio odierno il Chieri farà gli onori di casa all’Asti, poi gli appuntamenti con PDHAE e Derthona lo porteranno al giro di boa con l’obiettivo di chiudere l’annata solare da imbattuto. Da evitarsi regalie natalizie di sorta, dunque, comprese quelle a indovini e veggenti del calcio.