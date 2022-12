U19 Nazionali: Chieri-Asti 2-1

MARCATORI: 2’ pt Gritti (A), 1’ st Castagna (C), 4’ st Maniscalco (C).

CHIERI: Ciquera 6, Ciociola 6,5, Ciccone 6, Maniscalco 7, Gallone 6, Capra 6,5, Sussetto 6, Dumani 6,5, Patruno 6,5, Castagna 7,5, Desopo 6. A disp.: D’Angelo, Croce, Mancino, Carbone, De Lucia, Castelmaro, Manfredi, Mongelluzzi. All.: Loria.

ASTI: Cabella 5,5, Cerutti 6, Cafà 6, Caruso 5,5, Gritti 7, Russelli 6, Senise 6, Gjoni 5,5, Gonella 6,5, Licco 6, Biglia 6. A disp.: Varallo, Parrello, Manicone, Fakir, Celpica, Kaceli, Lofiego, Viel, Osadiaye. All.: Farello.

ARBITRO: Barberis di Torino 5,5.

Don’t stop me now. Sulle note di Freddie Mercury e dei Queen la squadra di Loria supera l’ennesimo ostacolo del proprio campionato e allunga a cinque lunghezze sul Ligorna. La capolista Chieri dopo essere stata sotto contro il tenace Asti riesce a strappare tre punti preziosi che consacrano il primato nel girone A degli U19 nazionali. Le reti del solito Castagna (7 centri per il pistolero) e quella griffata da Maniscalco, permettono ai rossoblù di portarsi a quota 31 punti ed evitare la prima sconfitta stagionale.

Nonostante la debacle casalinga, può ritenersi comunque soddisfatto il tecnico Farello della prestazione dei suoi ragazzi, abili a mettere sotto scacco la regina del campionato per lunghi tratti della contesa. La sfida divertente e affascinante, regala emozioni fin da subito. Dopo appena centoventi secondi gli ospiti spezzano il sottile filo dell’equilibrio, gelando i rossoblù con la prodezza di Gritti. L’Asti tiene bene il campo per tutta la prima frazione di gara, chiudendo gli avversari nella propria metà campo. I biancorossi, infatti, sfiorano la rete del doppio vantaggio alla mezz’ora, ma la conclusione di Biglia sorvola il montante alto della porta difesa da Ciquera.

Nella ripresa, invece, risuona tutta un’altra melodia al Roberto Rosato, con i rossoblù che trovano il pareggio poco dopo il fischio del direttore di gara. Al 1’ giro di lancette Patruno verticalizza per Castagna, il quale a tu per tu con l’estremo difensore non perdona. Galvanizzata dalla rete del pari, la capolista trova il sorpasso con Maniscalco, caparbio a deviare la traiettoria del cuoio in fondo al sacco alle spalle di Cabella. Il Chieri vince e convince e si porta a due partite dal giro di boa senza alcuna sconfitta; in casa Asti, invece, la sconfitta non complica più di tanto il rispettivo percorso, visto che la banda di Farello si trova a una lunghezza di distanza dalle porte dei play-off. Nel prossimo turno gli undici di Loria sfideranno il Pont Donnaz; impegno delicato per l’Asti contro il pericolante Fossano.