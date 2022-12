U19 Nazionali: Pont Donnaz-Chieri 0-3

MARCATORI: 3’ pt Ciociola, 15’ st Castagna, 31’ st Patruno.

PONT DONNAZ: Iacobucci 6, Chatrian 5,5, Florio 6, Bordet 5,5, Challancin 5,5, Mendez 5, Nastasi 6, Calliera 5,5, Noah 6, Ezzenadi 6, Yoccoz 5,5. All.: Cuc.

CHIERI: Ciquera 6, Ciociola 7, Rizzo 6,5, Barbero 6,5, Mancino 6, Croce 6,5, Maniscalco 6,5, Dumani 6,5, Gentileschi 6 (30’ st Patruno 7), Castagna 7,5, Desopo 6. All.: Loria.

ARBITRO: Carchia di Vercelli.

Il Chieri trionfa anche al Saint Grat di Aosta e si laurea regina d’inverno. La squadra di Loria conquista l’undicesima sinfonia del rispettivo cammino e si porta a sei lunghezze di distanza dal Ligorna, inseguitrice primordiale per il tricolore nazionale. La formazione rossoblù è riuscita in poco tempo a prendersi la scena e ha plasmato a proprio piacimento le sorti del girone di un campionato difficile e intriso di insidie. Prosegue la crisi, invece, della squadra di Gianni Cuc, giunta alla terza sconfitta consecutiva e avara di successi da fine ottobre.

Il Pont Donnaz a causa della settima debacle stagionale scivola al tredicesimo posto della graduatoria, in piena zona retrocessione. La sfida bella e affascinante, regala emozioni fin da subito con gli ospiti che azzannano le redini della contesa dopo tre giri di lancette, merito della conclusione di Ciociola dalla media distanza, che non lascia scampo a Iacobucci. Galvanizzati dal vantaggio i fedelissimi di Loria proseguono a macinare gioco e creare un’occasione dopo l’altra.

Al 12’ la sassata di Castagna svernicia il montante alto della porta aostana; mentre il tiro di Gentileschi viene smanacciato dal numero uno dei padroni di casa. Gli sforzi portati dai rossoblù vengono ripagati solamente nella ripresa, quando il solito Castagna decide di spedire l’incontro ai titoli di coda, trafiggendo sul palo lontano Iacobucci per la seconda volta, prima che Desopo faccia il definitivo 0 a 3. Il Chieri chiuderà l’anno solare davanti al proprio pubblico al Roberto Rosato contro il Derthona; impegno delicato in ottica salvezza per il Pont Donnaz nel fortino del Fossano.