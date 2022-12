Vanchiglia, Maimone nuovo responsabile scouting

Il Vanchiglia si conferma società sempre attenta al proprio settore giovanile e in quest'ottica nei giorni scorsi è stato sistemato un altro tassello con l'arrivo con il ruolo di responsabile scouting di Carmelo Maimone, personaggio di grande esperienza e competenza, con un passato in società di prestigio come Volpiano e Chieri, solo per fare qualche nome. A darne notizia è stato le stesso sodalizio granata attraverso i propri canali social.