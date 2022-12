Non si gioca! La LND Piemonte sospende le partite del weekend

Non si gioca! Questa la flash news lanciata dal Comitato Regionale Piemonte nella mattina odierna, in relazione alle avverse condizioni atomosferiche verificatesi nella giornata di ieri che hanno portato abbondanti nevicate sulla quasi totalità del territorio piemontese e valdostano e conseguentemente creato l'impraticabilità dei terreni di gioco oltre alla difficoltà di percorrenza di numerose arterie stradali, anche a causa delle basse e rigide temperature.

La LND Piemonte ha quindi deciso di rinviare tutte le gare in programma Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18, compresi anche i recuperi calendarizzati nelle giornate infrasettimanali tra Mercoledì 21 e Giovedì 22 Dicembre. L'attività agonistica riprenderà quindi solamente nel 2023, quando le squadre torneranno in campo per la prima giornata di ritorno. Per quanto riguarda, invece, le partite da recuperare sono state posticipate a Mercoledì 11 e Giovedì 12 gennaio. Ecco qui sotto il nuovo programma del settore giovanile per le categorie regionali.

Campionato U19 Regionale: Sabato 21 Gennaio. 2023 - 1^ giornata di ritorno.

Campionati e Tornei Regionali U17, U16, U15 e U14: Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio 2023 - 1^ giornata di ritorno.

Campionato U17 Femminile: Domenica 8 Gennaio - 4^ giornata di ritorno

Campionato U15 Femminile (gironi A e B): Domenica 8 Gennaio - 4^ giornata di ritorno