Club Piemonte: Rappresentative fiore all'occhiello

Con la fine del girone d'andata dei campionati regionali è tempo di un primo bilancio anche per il lavoro delle rappresentative per il Club Piemonte Valle d’Aosta. In questa prima parte di stagione sono infatti stati programmati diversi raduni e amichevoli per preparare nel migliore dei modi l'appuntamento in primavera con il Torneo delle Regioni. La grande novità di questa stagione è stata la formula con la quale sono stati organizzati i concentramenti. Soprattutto durante la lunga pausa i selezionatori regionali, dopo il primo giro di amichevoli, avranno a disposizione per tre giorni consecutivi i calciatori e le calciatrici. Altra grande novità sarà la partecipazione della Rappresentativa Regionale Under 15 al Torneo Tappari, organizzato dalla società Lucento.