Canelli, Bussolino e Vogliotti per il Settore Giovanile

Approfittando della sosta per le festività il Canelli ha decio di operare alcuni cambiamenti nel proprio staff tecnico per cercare di migliorare in vista della fae decisiva della stagione ed essere più competitivo su tutti i livelli. Alberto Bussolino e Stefano Vogliotti infatti entreranno a far parte del gruppo del Settore Giovanile per dare una mano ad Andrea Ferraris e Francesco Pantano. E' la tessa società a darne notizia attraverso un comunicato sui propri canali social: