In Piemonte il Torneo delle Regioni

Poco prima di Natale è arrivata la conferma del ritorno nel 2023 del Torneo delle Regioni , competizione che mette di fronte le rappresentative dei vari comitati regionali. L'edizione numero 59 sarà organizzata proprio in Piemonte dal 21 al 27 aprile per quanto riguarda il calcio a undici e dal 1 all’8 Aprile in Veneto per quanto riguarda il futsal. Le categorie interessate saranno come tradizione: Juniores ( Under 19 ), Femminile, Allievi ( Under 17 ) e Giovanissimi ( Under 15 ) in entrambe le discipline. Al torneo prendono parte le rappresentative regionali espressione dei rispettivi Comitati, composte da venti calciatrici e calciatori per il calcio a undici, dodici per il futsal, selezionati sui territori.

L’ultima volta il Piemonte Valle D’Aosta, ora presieduto da Mauro Foschia, ha ospitato il Torneo dedicato al calcio a undici nel 2010, quando il TDR è stato diviso in due eventi, uno riservato al calcio a undici e l’altro al calcio a cinque, con le due categorie più giovani che sono confluite nella kermesse principale. L’ultimo coinvolgimento del Piemonte VDA nell’organizzazione del TDR è più recente e riguarda il futsal, nel 2016, un altro snodo storico. Dopo cinque anni di accorpamento la competizione tornò al doppio evento ed il Piemonte VDA organizzò la manifestazione dedicata al calcio a 5 con tutte e quattro categorie in un unico concentramento. Per il Veneto invece si tratta di una prima assoluta per quanto riguarda il concentramento di tutte le categorie del futsal.

In corsa per i quattro trofei in Piemonte Valle D’Aosta ci saranno 78 Rappresentative, una in più dell’edizione 2019, per le categorie juniores (Under 19), allievi (Under 17), giovanissimi (Under 15) e calcio femminile (dai 14 ai 24 anni). Un segnale positivo che conferma la ripartenza vivace della LND dopo la pandemia. In tutto scenderanno in campo complessivamente oltre 1540 calciatrici e calciatori accompagnati da più di 420 tra tecnici e dirigenti.