Prosegue la nostra avventura nella consegna degli Oscar del calcio giovanile piemontese, ed è arrivato l’appuntamento per l’assegnazione degli U19 Nazionali. Tantissimi riconoscimenti al Chieri di Simone Loria , vera mattatrice del torneo e capolista indiscussa. I rossoblù, in questa prima parte di stagione, non hanno ancora assaporato il retrogusto amaro della sconfitta, ottenendo il titolo di regina d'inverno nel girone A con due giornate di anticipo.

La miglior squadra dunque del 2022, non poteva che non essere il Chieri, forte dei 34 punti conquistati in tredici incontri, orchestrati in dodici vittorie e un solo pareggio contro la Pro Vercelli.

Golden boy per Ottavio Cena del Chisola. L’attaccante biancazzurro ha siglato sin qui la bellezza di otto reti ed è stato il principale leader dei successi della banda di Andrea Gnan. Ciquera vince il riconoscimento del guanto d’oro, mettendosi alle spalle portieri esperti come Verga della Pro Vercelli e Boetto del Pinerolo. Il giovane “golkeaper” in forza al Chieri ha incassato solamente dieci reti, ed è riuscito a strappare l’ambito clean sheet in quattro diverse occasioni.

Il premio della panchina d’oro, invece, viene consegnato a Simone Loria; artefice e architetto dei successi del suo Chieri.