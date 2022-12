La Turin Football Winter Cup ai nastri di partenza

Le società in possesso dell'esclusivo biglietto d'orato sono: Alpignano, Chieri, Chisola, Lascaris, Nichelino Hesperia, Pinerolo, Pro Eureka, Rosta, Sca Asti, Sisport, Spazio Talent e Volpiano. La mini Champions League piemontese avrà una formula semplice e ben strutturata e coinvolgerà quattro campi base: l’Under 14 andrà in scena ad Alpignano, gli U15 dai vicini di casa del Lascaris; mentre U16 e U17 rispettivamente sui campi del Volpiano e del Chisola. Il torneo reso possibile grazie all collaborazione reciproca con la Juventus, prevederà una prima fase a gironi per poi sfociare nel tabellone tennistico della fase ad eliminazione diretta (semifinali e finali).

Le dodici squadre di ogni categoria, verranno suddivise in quattro gironi da tre e solamente le migliori di ogni raggruppamento accederanno alle sfide cruciali per il titolo invernale. Appuntamento dunque da non perdere, ancora pochi giorni e si comincerà a fare sul serio.