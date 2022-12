Al Caduti di Superga festeggiano Area Calcio, Beiborg e Lucento

Nell'Under 14 (classe 2009) i rossoblù di mister Balma hanno battuto 2-0 nella finalissima il Collegno Paradiso con Lorenzo Ferardi grande protagonista, premiato anche come miglior giocatore dell'ultimo atto. Dominio del Lucento anche nella categoria Under 15 (classe 2008) con la formazione di Rapisarda capace di travolgere con un netto 4-1 un avversario di livello come il Chieri. Anche in questo caso tra i premiati Luca Morlano come miglior centrocampista e Mirko Berardelli come miglior giocatore del torneo. Salendo di categoria nell'Under 16 (classe 2007) una lieta sorpresa con il meritato successo per l'Area Calcio che ha vinto in finale per 1-0 sul Pianezza, grazie al gol di Lorenzo e con Stefano Cellino premiato come miglior giocatore. Per quanto riguarda l'Under 17 (classe 2006) a fare festa è stato il Beiborg vittorioso 3-2 sul sorprendente Dorina. In questo caso è stato il gialloverde Gabriele Ventrella il miglior giocatore della manifestazione. Ancora Beiborg protagonista nella categoria più basta, gli Under 13 (classe 2010)con la vittoria per 2-1 sui padroni di casa del Lucento.