Alessandro Bianco, dalle giovanili al Chisola all'esordio in Serie A con la Fiorentina

Il fondatore di Apple , Steve Jobs, in uno dei suoi ultimi convegni in California disse: “Stay hungry, stay foolish”. Un chiaro e lampante messaggio trasmesso dal genio americano alle generazioni future verso la conquista dei propri desideri e sogni.

È il caso di Alessandro Bianco, classe 2002 con un passato nel Chisola, che nel pomeriggio di mercoledì contro il Monza ha fatto il proprio debutto in Serie A con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Cresciuto nei settori giovanili di Torino e Chisola tra il 2010 e il 2018, è proprio nell'estate del 2018 che si trasferisce in Toscana.

Da quel momento Bianco comincia un momento d’oro e di pura ascesa: tre Coppe Italia consecutive con la Primavera e una Supercoppa, sempre con la maglia viola. Così, si spalancano le porte della prima squadra; e difatti il 5 febbraio del 2021 viene convocato per la prima volta da Vincenzo Italiano, nel match interno contro l'Inter perso 2-0.

A marzo dello stesso anno firma anche il suo primo contratto con i professionisti. Per l'esordio con i grandi, però, c’è da attendere il 13 agosto del 2022: subentra nella ripresa nel match di Coppa Italia vinto 4-0 contro il Cosenza, respirando finalmente l'aria del grande calcio. Pochi giorni dopo arriva anche il prolungamento con il club di Rocco Commisso fino al 2026, che sancisce il legame indelebile tra il calciatore e tutto l’ambiente.

Chi era presente all'Artemio Franchi è il suo agente Beppe Galli, reduce da numerosi incontri negli ultimi giorni con diversi club di Serie A e B, che hanno mostrato un forte interesse nei confronti del giocatore. Non è da escludere la sua partenza in questa sessione di mercato - ovviamente con la formula del prestito - nonostante la Fiorentina si dica pronta a concedere più minutaggio al classe 2002.

Nel frattempo, però, l'esordio di ieri certifica un dato importante: il club Viola ha fiducia in Alessandro Bianco e non ha nessuna intenzione di privarsene.