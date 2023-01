RG Ticino, Beggio è il nuovo responsabile scouting

Per l'RG Ticino il Settore Giovanile è sempre stato un punto cardine anche in ottica di una prima squadra che possa raggiungere traguardi importanti, così come è stato lo scorso anno con lo storico approdo in Serie D. Proprio nell'ottica di un rafforzamento dell'organigramma tecnico del settore giovanile è stato da poco annunciato dalla stessa società verdegranata, attraverso il proprio sito e i canali social, dell'ingresso di Gianpietro Beggio come nuovo responsabile scouting. Persona di grande esperienza, alla luce dei suoi trascorsi come osservatore e responsabile scouting in società come Monza, Caronnese, Como e Spezia, Beggio potrà dare un grande contributo alla causa.