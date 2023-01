Road To Turin, il 21 Aprile andrà in scena il prestigioso torneo tra le rappresentative

Con l’ufficialità dell’assegnazione del T orneo Delle Regioni (TDR) al Comitato Piemonte e Valle d’Aosta è ufficialmente scattata l’operazione Road To Turin. Ma come funzione la Champions League del calcio giovanile?

Nelle ultime ore sul sito della LND è stato pubblicato il regolamento per ogni categoria: Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15. L’inaugurazione dell’evento è prevista per giovedì 20 aprile con l’arrivo delle rappresentative nel territorio piemontese; mentre nella giornata successiva inizieranno le prime partite. Nella prima fase le squadre verranno suddivise in cinque gironi da quattro squadre gironi con il classico punteggio dei tre punti in caso di vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

La prima fase è composta quindi da 5 gironi da 4 squadre ciascuno. Ai quarti accederanno le prime classificate e le tre migliori seconde. Per individuare le seconde classificate, si guarderanno i seguenti criteri in ordine gerarchico: maggior numeri di punti nel girone, differenza reti, maggior numero di reti segnate, minor numero di reti subite, classifica Fair Play e infine sorteggio.

Stabilite le otto selezioni, queste verranno inserite in due urne: nella prima le migliori quattro prime, nell’Urna 2 la peggior prima e le tre migliori seconde. Nel tabellone a eliminazione diretta gli accoppiamenti prevederanno scontri senza appello di sola andata, fino alle finalissime previste per giovedì 27 Aprile 2023 (in caso di parità tempi supplementari e rigori per le categorie maschili).

Tutte le Rappresentative dovranno essere composte da 20 calciatori, indipendentemente dal ruolo. Non sarà consentito convocare calciatori tesserati con società professionistiche, anche se in prestito. Altra regola importante sarà quella legata al massimo di calciatori per ogni squadra dilettantistica, infatti, non potranno prendere parte più di tre elementi della stessa società sportiva.

L’operazione Road To Turin è ufficialmente cominciata, con la speranza che le nostre rappresentative possano essere protagoniste fino alla fine.