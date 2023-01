Che succederà alla fine della stagione regolare? Chi proseguirà la sua avventura nell’Olimpo dei Nazionali e chi - viceversa - sarà catapultato nel catino ribollente della coppa sabauda? Ripercorriamo insieme, a mo’ di memorandum, il regolamento regionale della stagione corrente per capire con cognizione di causa il meccanismo di accesso alle finali e le eventuali classifiche avulse di fine campionato per quanto concerne la categoria Juniores-Under 19 .

Come ben risaputo, solo le prime classificate dei quattro gironi (A, B, C e D) potranno conseguire il titolo alle Finali Regionali, in programma da mercoledì 19 aprile a mercoledì 3 maggio. E tra queste, solo la vincente avrà diritto alla partecipazione alla successiva fase nazionale.



E le tre primatiste che non ce la faranno? Niente panico, anche per loro l’avventura continua. Difatti, le tre squadre non laureatesi campionesse regionali accederanno alla seconda fase della Coppa Piemonte Valle d’Aosta (questa programmata da sabato 29 aprile a sabato 10 giugno) insieme alle seconde, terze e quarte squadre classificatesi nei suddetti gironi A, B, C e D durante la stagione regolare.

Ma se due o più squadre finissero appaiate nella classifica finale? In questo caso si procederà alla cosiddetta classifica avulsa, stilata in base a questi criteri d’importanza: punti conseguiti negli scontri diretti; differenza fra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; differenza fra reti segnate e subite nell'intero campionato; maggior numero di reti segnate nell'intero campionato. E qualora persistesse ad oltranza la situazione di parità, solo in quel caso - per tagliare la testa al toro - si procederà mediante sorteggio.

Ma allora chi retrocederà? Domanda puramente retorica, questa, perché non sono previste retrocessioni in quanto l’organico del campionato Under 19 Regionale 23/24 dipenderà dagli esiti dei campionati regionali e provinciali Under 17 della stagione corrente.