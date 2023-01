Lascaris, nuovo ruolo per Mauro Melluso

Il Lascaris è tra le società leader per quanto riguarda il Settore Giovanile in Piemonte, grazie a metodi d'allenamento all'avanguardia, a un gran lavoro di scouting sul territorio e a uno staff dirigenziale che non lascia nulla al caso. La società nei giorni scorsi ha deciso di integrare il proprio organigramma con l'ingresso di Mauro Melluso per curare l’area psicologica e della Tutela dei Minori.

Ecco il comunicato del sodalizio bianconero: “Siamo lieti di annunciare un gradito inserimento nell’organigramma: Mauro Melluso, che da diverso tempo fa parte della nostra società curandone l’area psicologica e che si occuperà, da adesso, della Delega alla Tutela dei Minori. Come professionista è impegnato da anni nel supporto alle famiglie vulnerabili, e nella presa in carico di situazioni contraddistinte dalla violenza intrafamiliare. È educatore e laureato in Psicologia con specializzazione in Psicologia dello sport. Il Lascaris mette sempre di più al centro del proprio progetto il benessere dei propri tesserati e la ferma volontà che questi possano praticare il loro sport preferito in un luogo sicuro e sano”.