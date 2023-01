Filoni: «Risultati al di sopra delle aspettative»

Trentuno punti su trentanove conquistati, con due sole sconfitte: 2022 più che positivo in casa CBS , con il tecnico Antonio Filoni che analizza il girone di andata della sua Under 19 , ad un passo dalla vetta: «Sicuramente un giudizio positivo. Siamo una squadra tutta nuova rispetto a quella dell'anno scorso, con tanti ragazzi del 2005, molto bravi. Sinceramente non mi aspettavo un percorso così, siamo anche al di sopra rispetto alle nostre iniziali aspettative, per quelli che erano i nostri obiettivi. Il fatto che fosse in costruzione, nuova, e considerando anche il girone per le squadre che ci sono, penso al Lucento e al Vanchiglia, che sono due squadre affermate, l'Acqui è vicecampione nazionale con i classe 2004. E quindi ci aspettavamo, non dico di essere qualcosina sotto rispetto a loro, però delle difficoltà maggiori. Invece ce la siamo giocati praticamente con tutti. Il girone che si è appena concluso è andato molto bene e quindi ce lo teniamo stretto».

Come tutti i settori giovanili, anche il CBS punta a formare più giocatori possibili che possano rivelarsi poi utili per il calcio dei grandi: «L'obiettivo principale della società è mandare quanti più giocatori possibili in prima squadra. Sono molto contento che Massaro sia già nel giro della prima squadra, così come Hachmaoui. Peccato che si sia fatto male, ha avuto una distorsione alla caviglia mercoledì nell'ultima partita. Però più giocatori riusciamo a portare alla prima squadra e più abbiamo raggiunto l'obiettivo. È chiaro che per farlo bisogna costruirsi sotto, avere un'idea. E questo poi ti porta ad avere anche dei buoni risultati in campionato. Che rimane comunque un obiettivo».

Massaro e Hachmaoui sono stati i primi a intravedere le soglie della prima squadra, ma per Filoni potrebbero non essere gli unici: «Questo è un gruppo formato da giocatori forti. Massaro ha fatto una crescita esponenziale negli ultimi due mesi, che lo ha portato ad esser preso in considerazione in prima squadra e mercoledì ha giocato titolare. Lo stesso percorso potrebbe ripeterlo Branca, per esempio, attualmente fuori da due mesi per un problema alla caviglia ma che secondo me è in prospettiva un giocatore forte, che ha futuro. Lui come Xhelilaj. Ne potrei citare tantissimi. Questo perché non escludo nessuno in un futuro in prima squadra. Di sicuro, sono soddisfatto di quello che stanno facendo».