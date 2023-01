U17 la corsa alla scarpa d'oro: Lucca centro del gol

Chi vincerà la Scarpa d’Oro 2022/23? Siamo nel campionato giovanile per eccellenza, quello degli Allievi-Under 17 regionale. Questa è l’ultima categoria prima dell’avvicinamento al calcio dei grandi, cui l’Under-19 ne rappresenta l’anticamera. Conquistare un riconoscimento personale qui rappresenta senza dubbio un bel biglietto da visita da esibire di fronte ai più navigati diesse. Passiamo dunque in rassegna, in questa lotta senza esclusione di reti, chi sono gli attaccanti più papabili alla conquista del trono del gol.