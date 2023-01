U19 Nazionali, il Chieri non perde il vizio dei tre punti. Il Chisola sale in zona play-off

Il campionato della categoria U19 Nazionali è ripartito in pompa magna per diverse formazioni del calcio nostrano.

Il Chieri disintegra la resistenza del Fossano, nel monday-night e prosegue il cammino verso il tricolore. La banda di Loria grazie alle reti di Bonelli, Mongelluzzi e del solito Castagna (nono centro per il centravanti rossoblù) allunga a sette lunghezze dal Ligorna, travolto dalla Sanremese (4-0).

Vittorie interne e convincenti per Pinerolo sulla Fezzanese (decide il tap-in di Musso), Derthona (3-1 contro il Vado, doppietta di Pacco e griffe di Merlo) e Casale (2-0, Maioglio ne fa due nel derby piemontese con il Bra).

Terza vittoria consecutiva per il Chisola, che sul campo del Pont Donnaz passa 0 a 2 e si porta al quarto posto a quota 25 punti, in piena zona play-off. Infine la Pro Vercelli passa di misura contro l’Asti, a decidere il match è stato Cavallotti in pieno recupero.

Nel prossimo turno la capolista Chieri sfiderà in trasferta il Vado, ma i riflettori saranno puntati principalmente su due campi: al Bravi (andrà in scena Bra-Asti); mentre al Marola si affronteranno Chisola e Derthona.