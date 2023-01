Uranio torna ad allinearsi con la vittoria

Primo “titulo" nell’orbita biancazzurra di Uranio, dopo l’eclissi luminosa nella stagione regolare dell’annata passata. L’eliminazione in Coppa Italia del suo Napoli con la Cremonese - lui partenopeo e di fede biancazzurra - non l’ha presa benissimo anche se sul campionato non può lamentarsi. Di certo, Roberto Uranio non voleva emulare la sua squadra del cuore e nel Primo Trofeo Queencar ne è uscito vincitore con i suoi Under 16 della Volpiano Pianese , portati magistralmente al successo al termine del triangolare di finale contro Alpignano e Sisport. Un torneo, questo, utile ad inaugurare il nuovo anno e a prepararsi per la seconda parte di stagione, con in palio pure il ticket per giocarsi il Trofeo Lascaris durante la Settimana Santa contro squadre di prestigio. Un successo che segue la conquista della stagione regolare dell’anno passato nei Giovanissimi, e che impreziosisce l’ottimo lavoro del tecnico svolto in queste quattro stagioni “azzoppate” dalla pandemia, a Volpiano.

«Il nostro obiettivo - racconta in questa intervista Uranio - era proprio questo, vincere per poterci confrontare con squadre professionistiche nel Lascaris visto che quelle saranno gare allenanti sia a livello mentale che fisico e aiuteranno a capire cosa significa giocare a quei livelli». Una vittoria utile anche a riscattare l’eliminazione col Chieri nel Turin Football Winter Cup, torneo casalingo giocato proprio a Volpiano più o meno nello stesso periodo. «Il Queencar - prosegue - l’abbiamo vinto meritatamente. Con l’Alpignano un’ottima partita, e loro dovrebbero ringraziare il proprio portiere Fasano per le ottime parate. Certo, hanno preso una traversa su contropiede ma succede quando si sta attaccando. Comunque, sempre belle le partite con loro, davvero un gruppo rognoso e compatto. Noi però avevamo qualcosa in più e infatti con la Sisport abbiamo prevalso soffrendo poco. Nel complesso sono contento, perché abbiamo onorato la competizione. Ora testa al campionato».

Il torneo avvicinava gradualmente al girone di ritorno, e ha dato indicazioni utili sugli elementi meno utilizzati fin qui. Gli Uranio-boys sono un gruppo affiatato, competitivo e insieme da tempo, seguito al meglio dal club che ne garantisce attenzioni e clima disteso. «La società sta lavorando bene - ammette Uranio -, il diesse De Simone e i dirigenti mi danno grande supporto, grazie a loro posso lavorare con la squadra in serenità. Poi ho giocatori come Morelli, il nostro portiere, arrivato dal Borgaro, di grande qualità. Un altro di questi è Massari che si sta rivelando uno degli esterni più forti della categoria. Circa Paradotto, l’attaccante, i numeri parlano da soli. Dietro abbiamo tenori come Torresan, Faye e Sciacca che non steccano mai e dall’anno scorso sono una garanzia. Ecco, come squadra dovremmo ritrovare la continuità dell’anno passato, e per questo - chiude l’allenatore - aspetto il ritorno di Gambetti e di altri infortunati come D’Onofrio o Summa che sono tutti elementi in grado di farci cambiare marcia». Assimilato quest’anno il cambio di modulo dal 4-4-2 al 4-3-3, le foxes biancazzurre svernano ad un punto dalla vetta, sono imbattute da tempo immemore, e vogliono riprendere al più presto la caccia grossa alla Biellese.