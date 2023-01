Il Gassino ha scaldato i motori con i suoi tornei

In vista della ripresa dei campionati regionali e provinciali le formazioni del Gassino San Raffaele hanno scaldato i motori con i due quadrangolari “Tecnocasa” organizzati sul terreno di gioco del “Valentino Bertolin” per quanto riguarda le categorie Under 14 e Under 15. Il bilancio è sicuramente positivo per le formazioni rossoblù visto che hanno guadagnato un primo e un secondo posto.