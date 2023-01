Pinerolo, la situazione dei campionati provinciali

Dov’eravamo rimasti… bella domanda. Dopo la pausa invernale ecco partito il conto alla rovescia, visto che stanno per riaprire i battenti tutti i campionati più sentiti della regione sabauda - quelli provinciali - nei quali l’attesa del gran debutto si fa sempre più spasmodica. Queste difatti sono le ultime sedute d’allenamento utili ai tecnici per trovare la quadra o mantenere alte le motivazioni del gruppo. Vediamo qual è lo stato dell’arte in tutte le leghe giovanili nostrane con focus, nello specifico, sulla situazione di Pinerolo , dove ogni categoria presenta almeno un girone.

Negli Under 19 regnava il Villafranca, e così è pure adesso chiaramente: una squadra sola al comando che si appresta a gestire il forte vantaggio sulle inseguitrici. Non dovrebbe penare nel riuscirci. Intanto Polisportiva Bruinese, Piossasco e Perosa hanno svernato all’ombra della capolista, ma ben distanziate da essa, e puntano a mantenere le posizioni guadagnate lungo gran parte dell’andata. Perosa però al quarto posto e tallonata da Pinasca, Luserna e Moretta, col Cavour al centro della classifica e potenzialmente in grado di prendere l’ascensore sociale e scalare posizioni. Chi l’avrà dura, la vincerà.

Situazione Allievi. In Under 17 Sisport e Mirafiori pronte a rinnovare l’avvincente testa-a-testa dell’andata, con Carmagnola, Giavenocoazze e Vianney subito dietro in attesa di eventuali passi falsi delle due fuggiasche. Anche il Garino della partita, in coda al gruppo di testa. In Under 16 pronto a ripresentarsi il duello per la vetta fra Villafranca e Bruinese, con Garino, Infernotto e Candiolo leggermente distaccate ma desiderose di accorciare il gap sulle battistrada. Vedremo chi avrà lavorato meglio in questa sosta.

Passando ai Giovanissimi, negli Under 15 situazione cristallizzata ma pronta ad aprirsi a scenari inesplorati. San Secondo e Vigone sono pronte a darsi battaglia per la più nobile delle posizioni, mentre Garino e Infernotto potranno allegramente gestire il discreto margine guadagnato sulle altre squadre del girone arenatesi nel corso dell’andata nel bel mezzo del guado. Discorso non poi così diverso negli Under 14, dove Bruinese e Morevilla se le daranno di santa ragione dal vivo o a distanza, con Bricherasio e Carignano in leggero ritardo ma pronte a godersi lo spettacolo con tanto di pop corn alla mano, pur sapendo di poter perdere solo loro il forte vantaggio ottenuto sul groppone centrale. Parola, nel weekend, al campo.